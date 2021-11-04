السعودية.. إحباط تهريب 825 كغ من القات بجازان (صورة + فيديو)

تمكنت دوريات الأمن البرية في مركز ضمد بقطاع الدائر بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوغراما من القات المخدر.

وصرح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكنت الدوريات البرية في مركز ضمد في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوغراما من مادة "القات" المخدرة.

وأضاف أن الكمية التي حجزت كانت مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود يحمل الجنسية اليمنية.

وأفاد بأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية.

حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (825) كيلو جرامًا من القات المخدر في #جازانhttps://t.co/zaYjju0E2cpic.twitter.com/WyEkSG5ecb — صحيفة منبر الإلكترونية (@mnbrnews) November 4, 2021

جانب من عملية إحباط محاولة تهريب (825) كيلو جرامًا من القات المخدر بحوزة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.#حرس_الحدود_السعودي@BG994pic.twitter.com/E0C2209lJA — أخبار قناة 24 السعودية (@saudi24tv) November 4, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية