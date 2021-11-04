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السعودية.. إحباط تهريب 825 كغ من القات بجازان (صورة + فيديو)

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السعودية.. إحباط تهريب 825 كغ من القات بجازان (صورة + فيديو)
Reuters
السعودية.. إحباط تهريب 825 كغ من "القات" بجازان
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تمكنت دوريات الأمن البرية في مركز ضمد بقطاع الدائر بمنطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوغراما من القات المخدر.

وصرح المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكنت الدوريات البرية في مركز ضمد في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوغراما من مادة "القات" المخدرة.

وأضاف أن الكمية التي حجزت كانت مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود يحمل الجنسية اليمنية.

وأفاد بأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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