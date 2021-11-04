ريهام سعيد: شاكوش خاض في عرض أولادي ورفضت تنازله

علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على الأنباء التي أفادت بتبرئة المغني الشعبي حسن شاكوش في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده.

وقالت ريهام سعيد في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "أنا رفعت دعوى قضائية وعملت بلاغ في مباحث الإنترنت، علشان أثبت أنه قام بالتشهير بي على صفحته".

وأضافت: "التقرير اللي خدته من مباحث الانترنت بيروح النيابة وبيبقي بلاغ للنيابة، فالمحكمة قالت مينفعش نفس الموضوع يبقي في النيابة وعندنا في نفس الوقت، فقامت بعدم قبول للدعوة وليس رفض الدعوة، لانني قدمت نفس البلاغ مرتين ولكن لم تبرأ حسن شاكوش".

وقالت: "لسة فى قضية مستمرة عند النائب العام بتهمة السب والقذف والتشهير والطعن في الاعراض"، وتابعت: "أنا رفضت تنازل حسن شاكوش على قضيتي وقمت بالطعن بالتزوير في الورق اللي قدمه".

واختتمت: "حسن شاكوش خاض في عرض اولادي و تنمر علي أم رضا البحراوي وغلط في الموسيقيين اللي بيعزفوا علي الات الايقاع، كفايه غلط وخوض في الأعراض شرف الناس مش لعبه".

وكان شاكوش قد نشر مقطع فيديو، معلقا عليه "عفا الله عما سلف... بخصوص قضية الإعلامية ريهام سعيد قد تم رفض الدعوى المقامة ضدي الحمد لله وأشكر القضاء العادل".

يذكر أن الخلاف بين حسن شاكوش والإعلامية ريهام سعيد، اندلع بإعلان ريهام سعيد في أحد البرامج التلفزيونية أن "شاكوش عدوّها".

وأجلت محكمة الجيزة محاكمة ريهام سعيد في اتهامها بالتنمر والسب والقذف لـ"مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لجلسة 14 نوفمبر.

المصدر: "صدى البلد"