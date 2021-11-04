تسبب له بعاهة في وجهه.. النيابة تحقق مع معلم بالمنوفية اعتدى على تلميذ بسلاح أبيض

باشرت النيابة الإدارية بأشمون في مصر التحقيق في شكوى ولي تلميذ بإحدى المدارس الإعدادية، إثر اعتداء أحد المعلمين بالمدرسة على ابنه بأداة حادة وإحداث جرح قطعي له في وجهه.

وشهدت مدرسة في مركز أشمون بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، بتعدي مدرس على طالب بسلاح أبيض وإصابته بجرح عميق في الوجه، وجرى نقله إلى مستشفى أشمون العام وإجراء الإسعافات له حيث تطلب الجرح الذي بلغ طوله 15 سم 50 غرزة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المدرس سلم نفسه لمركز شرطة أشمون لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وبعد تحويله إلى النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية إيقاف المعلم عن العمل لحين انتهاء التحقيق وبيان تفاصيل الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية