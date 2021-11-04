سفينة إنقاذ على متنها 800 مهاجر تطلب من إيطاليا السماح لها بالرسو في مرفأ آمن

أعلنت منظمة الإنقاذ الخيرية الألمانية "سي - آي" أنها طلبت من إيطاليا السماح برسو سفينتها في مرفأ آمن لإنزال نحو 800 مهاجر أنقذتهم في عرض البحر المتوسط.

وقالت المنظمة إن السفينة انتشلت 400 شخص من قارب خشبي مساء الأربعاء في سابع عملية إنقاذ منذ إبحارها في منتصف أكتوبر ليصل العدد الإجمالي للمهاجرين إلى حوالي 800.

وأضافت أن سفينة "رايز أبف" وهي سفينة إنقاذ أخرى تديرها منظمة "ميشن لايفلاين" غير الحكومية وصلت إلى قارب، ووجدت عدة مهاجرين في الماء بدون سترات نجاة واضطر أحدهم على الأقل إلى الخضوع لعملية إنعاش في أحد قوارب النجاة.

ووصلت "سي-آي 4" وهي سفينة أكبر بعد فترة وجيزة وأخذت جميع المهاجرين على متنها.

وقالت المنظمة" "هناك حالة طوارئ الآن على متن (سي-آي 4). أي تأخير من قبل السلطات في إتاحة الوصول إلى ميناء، يهدد صحة وحياة الأشخاص الذين تم إنقاذهم وكذلك طاقمنا".

وأضافت: "سي آي طلبت من مركز تنسيق الإنقاذ في روما توفير ميناء آمن ومن وزارة الخارجية الألمانية تقديم مساعدة عاجلة".

المصدر: "رويترز"