مراسلنا: اجتماع بين الصدر والحلبوسي بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة (صور)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن اجتماعا عقد في العاصمة بغداد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي لبحث تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وذكر مراسلنا، أن "الاجتماع عقد في منزل الحلبوسي ببغداد".

وأضاف، أن "هذا الاجتماع هو الأبرز من نوعه منذ إعلان نتائج الانتخابات التي تعترض عليها مجموعة كبيرة من الأحزاب الشيعية".

RT

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حقق من خلال كتلته "الكتلة الصدرية" نحو 73 مقعدا برلمانيا في الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، بينما حقق حزب "تقدم" برئاسة الحلبوسي، نحو 40 مقعدا.

المصدر: RT

RT