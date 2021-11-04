القوات العراقية تدمر سيارة مفخخة وتقتل من فيها غربي البلاد (فيديو)

أعلن قائد عمليات محافظة الأنبار غربي العراق، ناصر الغنام، اليوم الخميس تدمير سيارة تابعة لتنظيم "داعش" وقتل من فيها في عمق صحراء قضاء الرطبة.

وقال الغنام في بيان صحفي، إن "قوات الجيش صدت وبكافة الأسلحة لعجلة لداعش كانت تقترب من عمق صحراء الطبعات في الرطبة".

وأضاف، أن "القوات دمرت العجلة وقتلت من فيها دون أية خسائر في صفوف القوات العراقية".

المصدر: RT