قائد الأركان الجزائري يدشن مرفقا هاما للجيش

دشن قائد الأركان الجزائري الفريق سعيد شنقريحة نادي الخدمات الطبية الاجتماعية ببوشاوي بالناحية العسكرية الأولى، وفق بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، "جاء التدشين في إطار متابعة وتفقد مختلف المشاريع المنشآتية للجيش الوطني الشعبي".

وتتربع المؤسسة المدشنة على مساحة تقدر بأكثر من أربعة عشر ألف متر مربع، بطاقة استيعاب تقدر بـ124 سريرا بالإضافة إلى مرافق خدماتية عصرية.

وجاء في البيان أن شنقريحة تفقد مرافق هذه المنشأة "الهامة"، وأصدر مجموعة من التوجيهات لمستخدميها، مؤكدا على "ضرورة المحافظة على هذا المكسب وبذل قصارى الجهود من أجل التكفل الأمثل بالمستخدمين العسكريين، لاسيما فئة الجرحى والمعطوبين في إطار مكافحة الإرهاب".

المصدر: "أوراس"