وكالة: مستشار ترامب السابق بحث مع الرياض "فتح ممر استثماري" بين السعودية وإسرائيل

ذكرت وكالة "رويترز" أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومالك شركة "أفينيتي بارتنرز"، تواصل مع السعودية لبحث "فتح ممر استثماري" بين الرياض وتل أبيب.

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ونقلت الوكالة عن المصدر الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن كوشنر يريد العمل مع شركات ومستثمرين إسرائيليين وخليجيين لتعزيز الاستثمار بين إسرائيل ودول الخليج، وأنه تواصل مع السعودية لإطلاق هذا الممر "الذي سيكون وسيلة لتشجيع الاستثمار بين البلدين".

وأضاف المصدر أن كوشنر يأمل في الاستثمار في شركات أمريكية وإسرائيلية تبحث عن فرص للتوسع دوليا في الهند وإفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء أخرى من آسيا.

وقالت الوكالة إن كوشنر وأثناء وجوده في البيت الأبيض في عهد ترامب، ساعد في التوسط في اتفاقات بين إسرائيل من جهة، والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة أخرى، ضمن سلسلة خطوات على مدار ستة أشهر.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن شركة الاستثمار العالمية "أفينيتي بارتنرز" تعتزم إضافة شريكين كبيرين إلى صفوفها وتسعى لجمع مليارات الدولارات بالتزامن مع تكثيف أنشطتها.

المصدر: "رويترز"