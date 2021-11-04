مصر.. تمديد حبس نائب "الجن والعفاريت"

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الخميس حبس رجل الأعمال حسن راتب، على ذمة التورط مع علاء حسانين النائب السابق في قضية "الآثار الكبرى".

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وأكدت النيابة العامة في بيان سابق لها، أنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن قيام عصابة مشكلة من 19 شخصا، بالاتجار في قطع أثرية منهوبة حصلوا عليها بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.

المصدر: الأهرام