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آخر مريض يغادر مستشفى الكويت الميداني المخصّص لفيروس كورونا

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آخر مريض يغادر مستشفى الكويت الميداني المخصّص لفيروس كورونا
Reuters
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غادر آخر مريض مستشفى الكويت الميداني المخصّص للمصابين بفيروس كورونا في أرض المعارض بمشرف، حيث مكث هناك 4 أشهر في العناية المركزة.

وتقدم نائب مدير المستشفى فوزي الخواري عبر "تويتر"، "بالشكر والتقدير والعرفان لجميع من ساهم في إنشاء وتشغيل هذا الإنجاز الوطني، وعلى رأسهم وزير الصحة الكويتي ⁧‫باسل الصباح‬⁩"، مبينا أنها "جهود جبارة تضافرت من أجل حماية ⁧‫الكويت"‬⁩.

وسجلت وزارة الصحة في الكويت 21 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بكوفيد-19.

المصدر: RT

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