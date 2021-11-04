آخر مريض يغادر مستشفى الكويت الميداني المخصّص لفيروس كورونا
غادر آخر مريض مستشفى الكويت الميداني المخصّص للمصابين بفيروس كورونا في أرض المعارض بمشرف، حيث مكث هناك 4 أشهر في العناية المركزة.
وتقدم نائب مدير المستشفى فوزي الخواري عبر "تويتر"، "بالشكر والتقدير والعرفان لجميع من ساهم في إنشاء وتشغيل هذا الإنجاز الوطني، وعلى رأسهم وزير الصحة الكويتي باسل الصباح"، مبينا أنها "جهود جبارة تضافرت من أجل حماية الكويت".
وسجلت وزارة الصحة في الكويت 21 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بكوفيد-19.
بحمد من الله وفضله— د. فَوزِي سَلْمَانْ الخَوَارِي (@Dr_ALKHAWARI) November 4, 2021
خروج آخر مريض من #مستشفى_الكويت_الميداني#ارض_المعارض#مشرف
جزيل الشكر والتقدير والعرفان لجميع من ساهم في إنشاء وتشغيل هذا الإنجاز الوطني وعلى رأسهم معالي الشيخ د. #باسل_الصباح
جهود جبارة تضافرت من أجل حماية #الكويت@Drbaselalsabah@KUWAIT_MOH@PRM_MOHKWpic.twitter.com/mbSRYu3x0d
المصدر: RT
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