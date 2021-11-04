آخر مريض يغادر مستشفى الكويت الميداني المخصّص لفيروس كورونا

غادر آخر مريض مستشفى الكويت الميداني المخصّص للمصابين بفيروس كورونا في أرض المعارض بمشرف، حيث مكث هناك 4 أشهر في العناية المركزة.

وتقدم نائب مدير المستشفى فوزي الخواري عبر "تويتر"، "بالشكر والتقدير والعرفان لجميع من ساهم في إنشاء وتشغيل هذا الإنجاز الوطني، وعلى رأسهم وزير الصحة الكويتي ⁧‫باسل الصباح‬⁩"، مبينا أنها "جهود جبارة تضافرت من أجل حماية ⁧‫الكويت"‬⁩.

وسجلت وزارة الصحة في الكويت 21 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بكوفيد-19.

بحمد من الله وفضله

خروج آخر مريض من #مستشفى_الكويت_الميداني#ارض_المعارض#مشرف

جزيل الشكر والتقدير والعرفان لجميع من ساهم في إنشاء وتشغيل هذا الإنجاز الوطني وعلى رأسهم معالي الشيخ د. #باسل_الصباح

جهود جبارة تضافرت من أجل حماية #الكويت@Drbaselalsabah@KUWAIT_MOH@PRM_MOHKWpic.twitter.com/mbSRYu3x0d — د. فَوزِي سَلْمَانْ الخَوَارِي (@Dr_ALKHAWARI) November 4, 2021

المصدر: RT