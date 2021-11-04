الزمان: الرئاسة التركية تنشر فيديو لأردوغان بعد انتشار شائعات عن مرضه
AFP
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بعد انتشار شائعات عن تدهور الحالة الصحية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نشرت الرئاسة التركية فيديو قصيرا لأردوغان بهدف نفي تلك الشائعات.
ونشر إعلام الرئاسة التركية، مقطع فيديو للرئيس رجب طيب أردوغان، مدته 12 ثانية، وهو يمشي بهدوء، ردا على الشائعات المتداولة.
Dosta güven, düşmana korku… pic.twitter.com/ljoR6UEAuI— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 3, 2021
وكانت الحكومة التركية أعلنت ملاحقة 30 شخصا، نشروا "شائعات" حول وفاة أردوغان أو مرضه الشديد.
ونفت الرئاسة هذه الشائعات، مؤكدة أن "الشائعات التي تتعلق بالوضع الصحي للرئيس رجب طيب أردوغان لا أساس لها من الصحة".
المصدر: صحيفة "زمان" التركية
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