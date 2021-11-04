والدة الأمير حمزة بن الحسين: نجلي ليس طليقا

قالت والدة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني، عبد الله الثاني، والذي وضع قيد الإقامة الجبرية الربيع الماضي، إن نجلها لا يزال غير طليق.

وفي تغريدة نشرتها عبر "تويتر" بمناسبة عيد ميلاد حفيدتها، قالت الملكة السابقة نور الحسين: "زين فخرنا وسعادتنا. إن شاء الله سيتم إطلاق سراح والدها بشكل عادل في أسرع وقت ممكن، وسيكون قادرا على تنشئة فتاة أردنية طبيعية ومفعمة بالأمل، والارتقاء لها، ولجميع أفراد الأسرة".

🙏🏼, habbibti Zein is our pride and joy🥰 InshAllah, her father will be justly freed ASAP and able to provide a natural, hopeful and uplifting and genuine Jordanian upbringing for her and all the family. https://t.co/G1LT18Nl5Q — Noor Al Hussein (@QueenNoor) November 3, 2021

وكان الملك عبدالله وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية في منزله في أبريل الماضي بزعم أنه تآمر مع آخرين لزعزعة استقرار المملكة.

بينما نفى الأمير حمزة هذه المزاعم، وقال إن الفساد في البلاد وصل إلى أعلى المستويات. ولم يظهر حمزة في أي مكان عام منذ عدة أشهر.

وقال الملك عبدالله إن العائلة المالكة قامت بحل الأزمة، وإن حمزة في رعايته.

المصدر: AP