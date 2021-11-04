"رئاسة الحرمين" استعدت لصلاة الاستسقاء بحزمة من الخدمات

استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لصلاة الاستسقاء بحزمة من الخدمات، في مقدمتها فتح 50 بابا للدخول والخروج، وتخصيص أكثر من 4000 عامل وعاملة لعمليات الغسل.

وأكد محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، أن الوكالة رفعت مستوى جاهزيتها لصلاة الاستسقاء، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة.

وقال إن "الوكالة جهرت المكبرية، وذلك بتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد، وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، كما تم تشغيل 100 فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره، وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ1500 لتر بأجود أنواع المعطرات، كما تم توزيع قرابة 3000 حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير على مدار الساعة".

وأضاف: "تم استخدام قرابة 25 ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح، إضافة إلى أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار و11 روبوتا ذكيا للتعقيم و550 مضخة تعقيم يدوية".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، اليوم الخميس.

المصدر: "سبق"