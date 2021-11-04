 
مباشر

فرانس برس توضح حقيقة تصريح نسب إلى وزيرة الهجرة المصرية حول العمالة في الخليج

أخبار العالم العربي

فرانس برس توضح حقيقة تصريح نسب إلى وزيرة الهجرة المصرية حول العمالة في الخليج
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnmh

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا ادعوا أنه لوزيرة الهجرة المصرية، أعربت فيه عن استعداد مصر لتعويض أي نقص عمالة في دول الخليج في حال قررت مقاطعة لبنان.

وتتضمن المنشورات صورة لوزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم وتصريحا نسب إليها جاء فيه "اليد العاملة المصرية بكل خبرتها على استعداد لتعويض أي نقص عمالة في دول الخليج لتطوير سوق العمل بعد مقاطعة لبنان". 

إلا أن التصريحات المتداولة لوزيرة الهجرة المصرية على خلفية هذه الأزمة لا أساس لها من الصحة، فلا يمكن العثور عليها على أي موقع ذي صدقية، أو على الصفحات الرسمية لوزارة الهجرة المصرية.

وقد أكد صحافيو "فرانس برس" في القاهرة أن الوزيرة لم تدل بأي تصريح مماثل. 

المصدر: "أ ف ب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا