فرانس برس توضح حقيقة تصريح نسب إلى وزيرة الهجرة المصرية حول العمالة في الخليج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا ادعوا أنه لوزيرة الهجرة المصرية، أعربت فيه عن استعداد مصر لتعويض أي نقص عمالة في دول الخليج في حال قررت مقاطعة لبنان.

وتتضمن المنشورات صورة لوزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم وتصريحا نسب إليها جاء فيه "اليد العاملة المصرية بكل خبرتها على استعداد لتعويض أي نقص عمالة في دول الخليج لتطوير سوق العمل بعد مقاطعة لبنان".

وزيره الهجرة المصرية : الايدي العاملة المصرية مستعدين لتعويض اي نقص عماله في دول الخليج بعد مقاطعة لبنان . — ‏﮼عايدة (@dodyuser) November 1, 2021

إلا أن التصريحات المتداولة لوزيرة الهجرة المصرية على خلفية هذه الأزمة لا أساس لها من الصحة، فلا يمكن العثور عليها على أي موقع ذي صدقية، أو على الصفحات الرسمية لوزارة الهجرة المصرية.

وقد أكد صحافيو "فرانس برس" في القاهرة أن الوزيرة لم تدل بأي تصريح مماثل.

المصدر: "أ ف ب"