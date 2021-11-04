وزارة الداخلية السعودية توضح الضوابط الصحية في الأماكن العامة

أوضحت وزارة الداخلية السعودية، فيما يخص الضوابط الصحية، أن مصطلح "الأماكن المفتوحة"، يعني الأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود، مثل الحدائق العامة، وأرصفة المشاة "مسارات المشي".

وأشار مصدر مسؤول في الوزارة إلى أن " التعريف يشمل الأماكن التي تكون مفتوحة للجميع، دون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة، ولا يشمل ذلك الملاعب الرياضية، والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوها، التي تكون مخصصة لاستضافة 500 شخص في الوقت ذاته فأكثر، بصرف النظر عن عدد الحضور الفعلي".

وأوضح أنه "يجب الالتزام بارتداء الكمامة أثناء الحضور في تلك الأماكن والمناسبات والفعاليات ونحوها".

وأكد المصدر، أن على جميع منظمي الأنشطة ضرورة التحقق عبر تطبيق "توكلنا" من الحالة الصحية لمرتادي تلك الأنشطة.

وشدد على "استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بما فيها لبس الكمامة، والتباعد في الأماكن التي لا يتم التحقق فيها من حالة التحصين، مثل المساجد، وأسواق النفع العام والمحال التجارية الصغيرة وورش السيارات، والممرات والساحات المكشوفة للمجمعات التجارية، وما في حكمها".

ودعا المصدر جميع المواطنين والمقيمين الذين مضى 6 أشهر على اكتمال تلقيهم التحصين بجرعتين، إلى المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية (المعززة)، وذلك بهدف تعزيز "مناعة المجتمع".

الجهات الصحية المختصة في المملكة تحدد تعريف الأماكن العامة وضوابطها. pic.twitter.com/6xvPXKBoWB — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 3, 2021

المصدر: "سبق"