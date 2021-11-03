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الرئيس التونسي عن العثور على نفق قرب منزل السفير الفرنسي: يهدف إلى "تدبير إجرامي"

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الرئيس التونسي عن العثور على نفق قرب منزل السفير الفرنسي: يهدف إلى
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيّد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن النفق الذي عثر عليه قرب مقر إقامة السفير الفرنسي لدى تونس أندريه باران يهدف إلى "تدبير إجرامي".

وخلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين، على خلفية اكتشاف النفق في منطقة المرسى، قال سعيّد: "هناك قرائن تؤكد وجود تدبير إجرامي وراء ما تم اكتشافه".

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وأضاف: "بفضل قواتنا المسلحة، تونس ستبقى آمنة رغم كل المحاولات اليائسة، وبلادنا قوية بمؤسساتها وتلاحم شعبها رغم الجهات التي تقف وراء الستار".

وتابع: "لا يمكن لمن حاول التدبير أن يصل إلى مبتغاه بالمس بمؤسسات الدولة وبعلاقاتنا مع أصدقائنا، ومن يتصورون أنه يمكنهم ضرب مصالحنا سيكشفهم التاريخ ولن يصلوا إلى مبتغاهم".

وشدد على أن تونس ستبقى آمنة ولن يصل الذين يعملون في الظلام إلى تحقيق مآربهم، متوجها بالشكر إلى كافة القوات الأمنية.

 

المصدر: "موزاييك أف أم"

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