 
مباشر
عاجل
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا تدعو إلى "شراكة مدنية عسكرية حقيقية" في السودان

صالح يكشف عن "تضرر" 7 ملايين عراقي بسبب الجفاف والتغير المناخي والنزوح الاضطراري

أخبار العالم العربي

صالح يكشف عن
الرئيس العراقي برهم صالح خلال كلمته في قمة المناخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnim

كشف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، عن "تضرر" سبعة ملايين مواطن بسبب الجفاف والتغير المناخي والنزوح الاضطراري.

وقال خلال كلمة له في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، إن "بلاده تسعى إلى الدخول في حقبة بيئية جديدة عبر شراكات إقليمية ودولية. الظروف الصعبة التي عصفت بالعراق خلال 40 سنة الماضية جعلت البلد أحد أكثر البلدان هشاشة أمام التغيرات المناخية".

وأضاف، أن "التصحر يؤثر على 39٪ من مساحة البلد، كما أن 54٪ من الأرض الخصبة معرضة لخطر فقدانها زراعيا بسبب الملوحة الناتجة عن تراجع مناسيب (نهري) دجلة والفرات".

وأشار صالح إلى أن "العراق انضم لكل الاتفاقات الأممية المعنية بالمناخ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لسنة 1992، واتفاق باريس لسنة 2015، ومبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030".

 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا