بارزاني: سلمنا فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش آلاف الأدلة على جرائم التنظيم

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، تسليم فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش (یونیتاد) آلاف الأدلة على جرائم التنظيم.

وأشار خلال استقباله الرئيس الجديد لفريق التحقيق الدولي بجرائم "داعش" كريستيان ريتشر،

إلى "أهمية دور یونیتاد في دعم جهود حكومة إقليم كردستان لمحاكمة مجرمي داعش".

من جهته شكر ريتشر، بحسب بيان لحكومة إقليم كردستان، الجهات المعنية في الحكومة على "تعاونها وتنسيقها مع فريق التحقيق الدولي".

وقال بارزاني، إن "حكومة إقليم كردستان سلمت لفريق یونیتاد في العامين الماضيين آلاف الأدلة على جرائم إرهابيي داعش، وستواصل التنسيق اللازم مع الفريق بهذا الصدد".

وبحث الجانبان وفقا للبيان، الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بمحاكمة "مجرمي داعش" وأرشفة جرائمهم ورقمنتها، وسبل تعزيز التعاون بين السلطة القضائية في إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

المصدر: RT