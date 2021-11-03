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فيديو متداول حول رواية حادثة مقتل 3 جزائريين في طريقهم إلى موريتانيا

أخبار العالم العربي

فيديو متداول حول رواية حادثة مقتل 3 جزائريين في طريقهم إلى موريتانيا
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور يتناولون فيه حادثة مقتل وفقدان جزائريين في طريقهم إلى موريتانيا.

ودعا النشطاء السلطات الجزائرية إلى التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة ومساعدة عوائل الشهداء والمفقودين.

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الرئاسة الجزائرية: استشهاد 3 جزائرين بـ
الرئاسة الجزائرية: استشهاد 3 جزائرين بـ"قصف مغربي همجي لن يمر دون عقاب"

وأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الأربعاء عن مقتل ثلاثة جزائريين "بطريقة جبانة" من جراء ما وصفته بـ"قصف مغربي همجي" على شاحنتهم بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية.، مؤكدة أن " الجريمة لن تمر من دون عقاب".

المصدر: RT

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