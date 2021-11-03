العثور في نيويورك على آثار لبنانية مسروقة

أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية، أنه "تم ضبط قطع أثرية مسروقة من لبنان، عبارة عن رأس يوناني والعديد من قطع الموزاييك، وباتت حاليا في حوزة القنصلية اللبنانية في نيويورك".

وقالت الوزارة في بيان إنه "ضمن إطار التعاون مع السلطات الأمريكية، وتحديدا مكتب المدعي العام في نيويورك والسفارة الأمريكية في بيروت، تم ضبط قطع أثرية مسروقة من لبنان، عبارة عن رأس يوناني والعديد من قطع الموزاييك، وباتت حاليا في حوزة القنصلية اللبنانية في نيويورك".



وأشار البيان الى أنه "في هذا السياق، تعمل وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والسلطات الأمريكية لإعادة هذه القطع الى لبنان. وقد وجه الوزير القاضي محمد وسام المرتضى كتابا إلى القنصلية اللبنانية في نيويورك بهذا الخصوص".



وأكدت الوزارة حرصها على "صون الإرث الأثري اللبناني واستعادة جميع القطع المسروقة، والاشتراك بفاعلية في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالآثار".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام