المقداد يفتتح "المكتب القنصلي" في محافظة درعا بجنوب سوريا

قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن وزارة الخارجية السورية افتتحت المكتب القنصلي التابع لها في محافظة درعا بجنوب سوريا، بحضور وزير الخارجية فيصل المقداد ومسؤولين سوريين آخرين.

وبحسب "سانا"، افتتح وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رسميا، المكتب القنصلي في محافظة درعا.

ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر مسؤولة في درعا إن مكتب التصديق القنصلي في المدينة يبدأ عمله مباشرة بعد افتتاحه اليوم من قبل وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، وهناك ارتياح أهلي كبير.

المصدر: سانا