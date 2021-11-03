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السفير اللبناني لدى أبو ظبي يكشف عن سبب قرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان

أخبار العالم العربي

السفير اللبناني لدى أبو ظبي يكشف عن سبب قرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان
Reuters Ahmed Jadallah
العلم الإماراتي
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كشف السفير اللبناني لدى أبو ظبي، فؤاد دندن، عن سبب القرار الذي اتخذته السلطات الإماراتية بمنع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان.

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وبحسب كتاب موجه من فؤاد دندن إلى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، حصلت عليه قناة "MTV LEBANON"، فإن "قرار منع سفر مواطني الإمارات إلى لبنان سببه الحرص على سلامتهم وخوفا من تطورات أو تصعيد في لبنان".

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات قد دعت مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة "العودة إلى أرض الوطن"، وجاءت الدعوة تزامنا مع قرار سحب الإمارات دبلوماسييها من لبنان.

المصدر: "MTV LEBANON"

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