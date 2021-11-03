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بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي..الإمارات تقدم ملايين الدولارات لبعض المناطق التركية

أخبار العالم العربي

بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي..الإمارات تقدم ملايين الدولارات لبعض المناطق التركية
Reuters HANDOUT
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
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أعلنت الإمارات عن تقديم 36.7 مليون درهم (نحو10 ملايين دولار)، للمساهمة بدعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت هذه المناطق.

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ويأتي هذا القرار بتوجيهات من محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أعربت الإمارات عن تضامنها مع الشعب التركي في هذه الظروف الاستثنائية.

كما أكدت أبو ظبي حرصها على المساهمة في توفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والأضرار الناجمة عن الفيضانات في شمال البلاد وحرائق الغابات في جنوب غرب تركيا.

المصدر: "وام"

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