وزارة الداخلية التونسية تؤكد وجود نفق بمحيط إقامة السفير الفرنسي وتعلن فتح تحقيق

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنها كلفت الوحدات الحرس الوطني المختصة في مكافحة الإرهاب بفتح تحقيق، بعد العثور على نفق في محيط إقامة السفير الفرنسي بضواحي العاصمة.

وقالت الوزارة في بلاغ إنها كلفت الجهات المختصة بإجراء الأبحاث والمعاينات اللازمة بالتنسيق مع النيابة العمومية.

وأكدت أنه بناء على على معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في محيط إقامة السفير الفرنسي بتونس، وبعد التحري اتضح أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف، وعلى إثر مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية اتضح وجود أشغال حفر نفق.

وقالت إن الموضوع يخضى بمتابعة من أعلى مستوى.

المصدر: وزارة الداخلية التونسية