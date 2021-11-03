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نقل الأسير المضرب عن الطعام عياد الهريمي من سجن عوفر إلى عيادة الرملة

أخبار العالم العربي

نقل الأسير المضرب عن الطعام عياد الهريمي من سجن عوفر إلى عيادة الرملة
عياد الهريمي
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاربعاء، إن السلطات الإسرائيلية نقلت الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام، عياد الهريمي، من سجن عوفر إلى عيادة الرملة.

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ولفتت إلى أن المعتقل عياد الهريمي (28 عاما) من بيت لحم، مضرب عن الطعام منذ 42 يوما، ومعتقل إداريا منذ شهر أبريل 2021.

وهو أسير سابق تعرض للاعتقال المتكرر، وأعيد اعتقاله مجددا بعد الإفراج عنه بفترة وجيزة، وكان قد أضرب عن الطعام سابقا احتجاجا على اعتقاله الإداري في عام 2016 لمدة 45 يوما.

وبلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو تسع سنوات.

المصدر: RT

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