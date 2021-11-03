مصر تسجل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 58 وفاة و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي على حسابها عبر "تويتر" أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18769، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 332889.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 279823 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) November 2, 2021
الصحة: تسجيل 921 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 58 حالة وفاة pic.twitter.com/0Lk5zko903
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 60 وفاة و951 إصابة بالفيروس.
المصدر: RT
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