فلسطينيون يشتبكون بالسلاح مع الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قبر يوسف بنابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مواجهات عنيفة اندلعت مساء الثلاثاء بين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي بالمنطقة الشرقية في مدينة نابلس من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاومين وجنود إسرائيليين أثناء دخولهم المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

واقتحم الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية لنابلس بعشرات الآليات العسكرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

شاهد| شبان فلسطينيون يتجمهرون بالقرب من قبر يوسف شرق مدينة #نابلس للتصدي لاقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين pic.twitter.com/CfLLBEV0dj — فلسطين الآن (@paltimes2015) November 2, 2021

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عمليات إطلاق النار التي تستهدف الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية تزايدت خلال الشهور الماضية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية