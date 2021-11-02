الرئيس التونسي يدعو رئيسة الوزراء إلى "التقشف" في المال العام

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيسة الوزراء نجلاء بودن إلى التقشف في المال العام، ومواصلة بذل الجهود للتصدي للمحتكرين والمضاربين.

وأفادت إذاعة "موزاييك أف أم" بأن سعيّد التقى بودن بقصر قرطاج، وبحث معها المسائل المتعلقة بالشأن العام، وخاصة تلك المتصلة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن سعيّد أكد ضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج.

وتابعت أنه جدد الدعوة إلى التقشف في المال العام، كما شدد على ضرورة أن يشعر جميع المواطنين بأنهم معنيون بالسياسات التي تنتهجها الدولة.

ولفتت إلى أن اللقاء تطرق إلى مسألة العدالة الجبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وفي مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة بذل الجهود للتصدي لكل المحتكرين والمضاربين.

المصدر: "موزاييك أف أم"