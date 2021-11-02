منظمة الهجرة: وصول 16 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال 9 أشهر

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 16 ألف مهاجر إفريقي وصلوا إلى اليمن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2021.

وذكر مكتب المنظمة التابعة للأمم المتحدة في اليمن في بيان أنه "في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، وصل إجمالا 16 ألفا و349 مهاجرا جديدا إلى اليمن، مقارنة بـ32 ألفا و122 مهاجرا وصلوا البلاد خلال الفترة المقابلة من العام الماضي".

وأشار إلى أن اليمن "لا يزال نقطة عبور رئيسية على طول طريق الهجرة الشرقي بين القرن الإفريقي والسعودية"، مؤكدا أن "معظم المهاجرين الواصلين إلى اليمن يواجهون مخاطر شديدة، حيث يعدون من أكثر الفئات المحرومة والمهمشة".

وينتشر منذ أكثر من عامين في معظم شوارع وأحياء ومناطق مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد المئات من الأفارقة أغلبهم من إثيوبيا دخلوا اليمن بطرق غير شرعية.

ويعد اليمن منذ سنوات طويلة، وجهة ونقطة عبور لمعظم المهاجرين من دول القرن الإفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، نحو دول الخليج الغنية، خاصة المملكة العربية السعودية بحثا عن سبل حياة أفضل، على الرغم من رحلتهم الصعبة والظروف المزرية.

المصدر: "رويترز"