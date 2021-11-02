عون: معالجة الخلاف مع السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على أمل الوصول إلى حلول
Reuters
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قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إن معالجة الخلاف الذي نشأ مع السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على مختلف المستويات، على أمل الوصول الى الحلول المناسبة.
وخلال استقباله رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الشرق الاوسط، النائبة إيزابيل سانتوسن، أكد عون أن "التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أجواء من الحرية والشفافية".
وأضاف عون إن "الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي".
المصدر: حساب الرئاسة اللبنانية
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