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لبنان.. توقيف أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي أراد تفجير مركز ديني في عكار

أخبار العالم العربي

لبنان.. توقيف أحد عناصر تنظيم
المصدر: تويتر
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أعلنت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكار.

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وفي بيان لها، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني: "في إطار تطبيق خطة الأمن الوقائي المتبعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لجهة متابعة الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وبنتيجة عمليات رصد ومتابعة، تمكنت القطعات المختصة في الشعبة من تحديد هوية أحد اللبنانيين المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتوقيفه في عكار، ويدعى:ع. و. (من مواليد عام 2004، لبناني)".

وأضاف البيان: "بالتحقيق معه، اعترف أنه اعتنق فكر تنظيم "داعش" الإرهابي، ثم بدأ يقوم بجمع مواد لتصنيع عبوات تفجيرية مصنعة محليا، تم ضبطها في مستودع قريب من منزله. وأنه كان على تواصل مع شخص من التابعية السورية مقيم خارج لبنان ويدين بالولاء للتنظيم ذاته، وأنه كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكار، مستخدما لهذه الغاية دراجة آلية".

المصدر: قوى الأمن الداخلي اللبناني

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