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جديد العصيان المدني في السودان.. تعليق مؤقت

أخبار العالم العربي

جديد العصيان المدني في السودان.. تعليق مؤقت
Reuters
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أفاد مراسلنا في الخرطوم بأن تجمع المصرفيين السودانيين، أعلن اليوم الثلاثاء، تعليق العصيان المدني مؤقتا، حتي يتمكن المواطنون من استلام رواتبهم من خلال المصارف.

وأعلن تجمع المصرفيين السودانيين في وقت سابق أنه سيرفع العصيان المدني "تخفيفا للمواطنين ولأغراض صرف المرتبات والمعاشات.. بدءا من يوم الثلاثاء، وذلك حتى إشعار آخر. وجدول للتصعيد سنوافيكم به".

بدوره قال تجمع المهنيين السودانيين، إنه يعمل على "توسيع وتجويد تنظيم قاعدة العصيان المدني الشامل".

وقد انضم معظم القطاعات في السودان إلى الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل، وذلك احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة بداية الأسبوع الماضي.

المصدر: RT

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