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الأمم المتحدة: إصابة 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام برصاص الحرس الرئاسي في جمهورية إفريقيا الوسطى

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الأمم المتحدة: إصابة 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام برصاص الحرس الرئاسي في جمهورية إفريقيا الوسطى
Reuters Baz Ratner
عناصر من قوت حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 10 جنود مصريين من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) أصيبوا برصاص الحرس الرئاسي في بانغي.

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ووصفت الأمم المتحدة الحادث الذي وقع أمس الاثنين بأنه "هجوم متعمد لا يوصف".

وقالت الأمم المتحدة إن "عناصر وحدة الشرطة التأسيسية المصرية الذين كانوا يستقلون حافلة تعرضوا لنيران كثيفة من الحرس الرئاسي دون سابق إنذار أو رد، في حين كانوا غير مسلحين، وإصابة اثنين منهم بالغة".

المصدر: "فرانس برس"

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