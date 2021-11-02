المغرب يعتزم حشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، الاثنين، أن المملكة تعتزم حشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 14.5 مليار درهم، ما يساوي حوالي 1.6 مليار دولار.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر "تويتر": "تهدف السياسة الطاقية في المغرب إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52% بحلول سنة 2030. وتعد الطاقة الريحية مكونا رئيسيا في هذه الاستراتيجية، حيث خصصت لها استثمارات بلغت حوالي 14.5 مليار درهم".

وأضافت الخارجية المغربية أن تفعيل البرنامج المغربي المندمج لطاقة الرياح والذي تعادل قدرته 1000 ميغاواط، سيتم بحلول العام 2024.

وأشارت إلى أنه "سيمكن من إحداث محطات لإنتاج الكهرباء موزعة عبر التراب الوطني من طانجة إلى الداخلة".

تهدف السياسة الطاقية في المغرب إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52٪ بحلول سنة 2030. وتعد الطاقة الريحية مكونًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، حيث خصصت لها استثمارات بلغت حوالي 14.5 مليار درهم.#COP26pic.twitter.com/QxxXhhsXaQ — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) November 1, 2021

المصدر: RT