صحيفة إسرائيلية: وفد من الموساد زار السودان بعد الانقلاب

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأن وفدا من الموساد الإسرائيلي زار السودان بعد انقلاب الجيش على السلطة في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من زيارة الوفد هو ضمان استمرار عملية التطبيع بين السودان وإسرائيل، على خلفية التوترات الداخلية في البلاد.

وتابعت أن السودان واحد من الدول الأربع التي وقعت على "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية، لكنها حتى الآن لم تروج عمليا للعلاقات مع إسرائيل، ولم تفتح مقرا لبعثة دبلوماسية في البلاد، ولم ترسل مندوبا لبناء العلاقات.

المصدر: "إسرائيل هيوم"