السيسي يشدد على "موقف مصر الراسخ" بشأن التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الراسخ بشأن التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وخلال لقائه رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي على هامش قمة غلاسكو للمناخ في المملكة المتحدة، شدد السيسي على موقف مصر الراسخ من قضية سد النهضة، ورؤيتها القائمة على الانخراط بشكل نشط في المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

وأشاد بجهود الكونغو الديمقراطية خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، من أجل تحقيق التطلعات التنموية للقارة الإفريقية والترويج لقضاياها ومواقفها في المحافل الدولية، فضلا عن مساعيها المقدرة لتسوية أزمة سد النهضة.

بدوره، أعرب تشيسيكيدي عن شكره للسيسي على دعم مصر المتواصل لبلاده في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، بما يمثل نموذجا للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل بين الدول الإفريقية.

المصدر: "الشروق"