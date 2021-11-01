"سانا": مسيّرة تركية تعتدي على مناطق سكنية بريف الرقة الشمالي

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن القوات التركية والجماعات المسلحة التابعة لها اعتدت بطائرة مسيرة على مناطق سكنية في منطقة بير عرب بريف الرقة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل "سانا" بأن القوات التركية استهدفت بعدة قذائف عبر طائرة مسيرة مناطق سكنية في منطقة بير عرب غرب تل أبيض شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بمنازل عدة وفي الأراضي الزراعية.

واتخذت القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها من القرى والبلدات والمدن التي احتلتها في أكتوبر من عام 2019 منطلقا لتنفيذ اعتداءاتها المتواصلة على المدنيين في المناطق المجاورة وهجرت الآلاف منهم وسرقت ونهبت ممتلكاتهم.

المصدر: "سانا"