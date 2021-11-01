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جميل السيد لعون: سأطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لمواجهة منظمة "أوفاك"

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جميل السيد لعون: سأطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لمواجهة منظمة
Reuters AZIZ TAHER
النائب اللبناني جميل السيد
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استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، النائب اللبناني جميل السيد، بعد إدراج واشنطن اسم هذا البرلماني في قائمة العقوبات الأمريكية

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الرئاسة اللبنانية: "الرئيس عون استقبل النائب جميل السيد، الذي أكد نيته طلب تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة لمواجهة منظمة "أوفاك" بالحقائق ولمطالبة السلطات الأميركية باتخاذ إجراءات بحق الذين قدموا لها معلومات كاذبة حوله".

وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات طالت، إضافة إلى السيد، كلا من رجلي الأعمال، جهاد العرب، و"داني خوري"، وحمّلتهم المسؤولية عن "تحقيق مكاسب شخصية من الفساد المتفشي والمحسوبية في لبنان، وإثراء الذات على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".

المصدر: RT

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