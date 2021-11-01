الجيش المصري ينفذ تدريبات عسكرية مع القوات الأمريكية في البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي المصري بالبحر الأحمر.

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واشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، والتي ركزت على تعزيز إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر والذي يشمل تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك، والذي استهدف تقييم التهديدات السطحية والجوية في مواجهة التهديدات التي تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التدريب على مجابهة التهديدات غير النمطية، وكذلك تنفيذ تشكيلات الإبحار التكتيكية وتدريبات المواصلات الإشارية.

وقد أظهر التدريب وفقا للمتابعين "مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة".

المصدر: RT