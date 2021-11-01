رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان تعلن الإضراب المفتوح

قالت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان، اليوم الإثنين، إنها ستبدأ إضرابا عن العمل مفتوحا ابتداء من الأسبوع المقبل.

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وأعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان: الإضراب أيام الإثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم بحيث يبقى يوم الأربعاء يوم عمل عادي، والإضراب المفتوح، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 2021/11/4".

ولفتت إلى أنه "منذ خمسة اشهر ونيف، ينفذ موظفو الإدارات العامة إضرابا شاؤوه تصاعديا حرصا على استمرارية الإدارة العامة، في تأمين شؤون المواطنين، وهم بقلق كبير على هذه الاستمرارية، ووجع أكبر لفقدان أطفالهم وعائلاتهم، أبسط مقومات العيش الكريم، بل العيش بأي شكل كان، بعد أن فقدت رواتبهم 95% من قدرتها الشرائية، وبات محظورا على عائلاتهم حتى الحلم بالحد الأدنى من مقومات الحياة، الغذاء، الماء، الكهرباء، التعليم، الطبابة والاستشفاء، حتى الدواء".

وأكدت: "أننا على يقين بحلول موعد المصير المحتوم، اننا امام إضراب مفتوح، اذا لم يبادر أولي القرار الى وضع حلول لمطالبنا التي هي جزء بسيط من حقوقنا، بل من حاجاتنا. إنهم كالعادة لم يسمعوا شيئا، بل لسنا في دائرة همومهم واهتماماتهم".

المصدر: النشرة