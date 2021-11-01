فلكية جدة تكشف عن رصد نجم "الغول" بسماء السعودية والوطن العربي في هذا التوقيت

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيُرصد في سماء السعودية والوطن العربي، بعد غروب الشمس وبداية الليل، خلال شهر نوفمبر، نجم "الغول" ضمن نجوم "فرساوس"، والذي يمكن رؤيته بالعين المجردة.

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وأوضحت فلكية جدة عبر "فيسبوك" و"تويتر" أن "الغول" هو تسمية أطلقت على هذا النجم قديما، حيث تم ربطه بأسطورة الوحش المخيف "ميدوسا"، فهي حسب الأساطير الخرافية امرأة بشعة تحول شعرها إلى أفاعٍ وكل من ينظر إليها يتحول فورا إلى حجر.

وأضافت أن نجم "الغول" هو نجم متغير، بمعنى أن لمعانه يزداد ويتقلص عندما نرصده، وهناك العديد من النجوم متغيرة اللمعان في السماء لكن نجم "الغول" ربما يكون أكثرها شهرة جميعا، فهو يسطع ويخفت بشكل منتظم جدا، ويكمل دورة واحدة في يومين و20 ساعة و49 دقيقة، إضافة إلى أن كامل دورته مرئي للعين المجردة وحدها.

وأشارت فلكية جدة، إلى أنه يمكن رصد نجم "الغول" بسهولة عن طريق النظر إلى الأفق الشمالي الشرقي في الوقت الحالي، ويمكن الاستعانة بمجموعة نجوم ذات الكرسي التي تشبه حرف (W) او (M) كدليل يحدد موقع نجم "الغول".

يرصد بسماء #السعودية ✨والوطن العربي بالافق الشمالي الشرقي بداية الليل خلال شهر نوفمبر 2021 واحدا من أغرب النجوم الذي يعرف بإسم " الغول" 👁



هذا النجم يسطع ويخفت يشكل منتظم جدا فهو يكمل دورة واحدة في يومين و 20 ساعة و 49 دقيقة، إضافة إلى أن كاملة دورته مرئية للعين المجردة وحدها pic.twitter.com/kQIOUHkTMf — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) October 31, 2021

وأوضحت أن نجم "الغول" سوف يشاهد في العالم العربي بداية الليل في الخريف بالأفق الشمالي الشرقي، ويسطع عاليا في الشتاء، وإلى الشمال الغربي بحلول الربيع، وذلك كله نتيجة لحركة الكرة الأرضية حول الشمس.

وحول سبب تغير لمعان نجم "الغول" أوضحت فلكية جدة أنه يرجع إلى نظام "ثنائي كسوفي" وهو نظام يتكون من نجمين أحدهما خافت والأخر ساطع، يدوران حول بعضهما البعض، ومن الأرض يقع مستوى مدار هذا الثنائي النجمي باتجاهنا تماما، لذلك عندما يقع النجم الخافت أمام النجم الساطع نحن نرى أن النجم خفت لمعانه.

المصدر: الجمعية الفلكية بجدة