الكاظمي يعطي درسا في الوطنية في أول أيام العام الدراسي الجديد في العراق

بمناسبة بدء العام الدراسي في العراق، دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، طلاب بلاده إلى عدم الاستماع لأي شخص يحاول زرع الطائفية والعنصرية في عقولهم.

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وقال الكاظمي بهذا الشأن خلال زيارة قام بها إلى مدرسة العقيدة للمرحلة الثانوية: "لا تستمعوا لأي شخص يحاول أن يزرع في عقولكم عناوين الطائفية والعنصرية، ومعنى العنصرية والطائفية هو أن يكره الطالب أو الطالبة الذي يجلس بجانبه على الرحلة نفسها، لأنه من غير دين أو قومية، أو غير مذهب، أو غير معتقد وفكر".

وحث رئيس الوزراء العراقي طلاب بلاده أيضا إلى عدم الإنصات "للذين يحاولون أن يفرقوا بينكم، وتمسكوا بعراقيتكم، هناك أشرار يعيشون حتى يفرقوكم عن بعض، قولوا لهم نحن عراقيون، كلنا سواسية، وكلنا مواطنون، لنا حقوق وعلينا واجبات".

وخاطب الكاظمي طلاب بلاده مشيرا إلى أن "العراق جميل.. العراق بلدنا، الله منحه كل الخيرات، وشعبنا راقٍ ومتعلم، صحيح نمر بظروف صعبة وتحديات، لكن شعبنا قوي، آباؤكم وأمهاتكم أقوياء لأنهم ينهضون من المحنة ويكملون، حتى يكون مستقبلكم أفضل".

ورأى رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تسير "على الطريق الصحيح بكم وبأهلكم، اليوم وضعنا خططا طويلة المدى لإعمار العراق، وإن شاء الله نتجاوز كل التحديات".

وأوصى الكاظمي الطلاب "بالاجتهاد في الدراسة، تعبكم اليوم ستجنون ثماره غدا. أوصيكم باحترام أساتذتكم وتقديرهم وسماع توصياتهم، فالمعلم كان وما زال هو باني المستقبل".

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء