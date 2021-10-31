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النيابة العامة المصرية تحقق في واقعة تسمم عشرات السياح في الغردقة

أخبار العالم العربي

النيابة العامة المصرية تحقق في واقعة تسمم عشرات السياح في الغردقة
Reuters AW/YS/
السياحة في المنتجعات المصرية
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أعلنت النيابة العامة المصرية بدء تحقيقات في واقعة تسمم 47 سائحا، بينهم 29 مواطنا روسيا، في مدينة الغردقة.

وقالت النيابة العامة في بيان يوم الأحد إنها "تباشر التحقيقات في إعياء سبعة وأربعين سائحا بفندق بالغردقة، بينهم 29 روسيا".

وقال مساعد وزير السياحة المصري لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية، عبد الفتاح العاصي، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "المنشأة التي وقع بها الحادث تقرر إغلاقها، وبالتالي لا تستقبل أي نزلاء حاليا، ولا يوجد بها سوى النزلاء الموجودين بالفعل".

وأضاف: "الإغلاق سيكون مستمرا حتى استيفاء كافة الشروط والمعايير وليس لمدة محددة".

واستأنفت روسيا الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية في 9 أغسطس الماضي بعد انقطاع دام سنوات.

المصدر: "سبوتنيك"

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