مسؤول سوداني: موقف الإمدادات النفطية مطمئن

أعلن وكيل وزارة الطاقة والنفط السودانية، حسين محمود، أن الإمدادات النفطية في السودان مطمئن، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد على خلفية الانقلاب العسكري على السلطة.

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وأفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية بأن المسؤول وجه خلال لقاء مع العاملين في الإدارة العامة للإمدادات النفطية، اليوم الأحد، بتوزيع الوقود الكافي لمحطات الخدمة البترولية ومحطات الكهرباء وغاز الأفران الخاص بالاستخدام المنزلي.

وأشار محمود إلى وصول 6 بواخر تحمل الغازولين لشركات القطاع الخاص جملة حمولتها 145750 طنا متريا، مبينا أنه قد تم تفريغ باخرة تحمل حوالي 43 ألف طن من الغازولين يوم أمس السبت وهنالك باخرة تحمل 39 ألف طن من الغازولين في انتظار التفريغ نسبة لعدم وجود مواعين للتفريغ بعد أن امتلأت المستودعات ببورتسودان، فيما وصلت باخرة الجمعة تحمل 42 ألف طن لتري من البنزين.

وأكد أن "الموقف مطمئن جدا والترتيبات منسابة لجدولة البواخر المكدسة في ميناء بورتسودان خلال الأيام السابقة، موضحا أنه وخلال العطلة الرسمية ظل العاملون في التوزيع وبعض الإدارات الأخرى بالوزارة يعملون على رفد المواطنين بالمواد البترولية حيث تم بولاية الخرطوم توزيع 3700 متر مكعب من البنزين و1500 متر مكعب من الغازولين و650 طنا من الغاز.

وقال إنه على مستوى الولايات تم توزيع 2650 مترا مكعبا من البنزين و2500 متر مكعب من الغازولين و1250 طنا من الغاز، ويجري العمل على زيادة حصص الولايات من الغاز.

المصدر: "سونا"