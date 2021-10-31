السعودية .. السماح بقدوم المعتمرين عبر جميع المنافذ باستثناء واحد!
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قررت السعودية السماح بدخول البلاد للمعتمرين القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والدولية والبحرية والبرية، باستثناء "منفذ جديدة عرعر" للموسم الحالي.
ووجه تعميم صادر عن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، عبدالعزيز وزان، اليوم الأحد، الجهات المختصة وشركات العمرة بالمملكة بالاستعداد لاستقبال المعتمرين، مع تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية لجائحة كورونا واتخاذ اللازم.
المصدر: RT
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