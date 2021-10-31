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الحكومة المصرية تكشف حقيقة استيراد "موز فاسد"

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تكشف حقيقة استيراد
Reuters Mohamed Abd El Ghany
بائع موز متجول في مصر
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نفت الحكومة المصرية المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استيراد شحنات فاكهة "فاسدة"، مؤكدة أن "كل ما يتردد في هذا الشأن، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

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وفي بيان له، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت بدورها تلك الأنباء، مُؤكدةً أنّه "لا صحة لاستيراد مصر شحنات فاسدة من فاكهة الموز".

هذا وأوضحت وزارة الزراعة أن جميع المحاصيل الزراعية والشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة في الأسواق، بما فيها فاكهة الموز، آمنة وسليمة تماما ومطابقة للمواصفات القياسية، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، إضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، لافتة إلى أنه يتم سحب عينات من الشحنات الغذائية وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، كما دعت وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الخوف والقلق بين المواطنين.

المصدر: "الوطن"

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