 
مباشر

الرجل العنكبوت يشارك في مظاهرات السودان (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

الرجل العنكبوت يشارك في مظاهرات السودان (فيديو + صور)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmnh

شهدت مظاهرات أمس السبت في السودان، الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة، ظاهرة أثارت الانتباه وتناقلتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

حيث تعمد أحد المتظاهرين التنكر بلباس الرجل العنكبوت (سبايدر مان) والتجول في صفوف المتظاهرين رافعا العلم السوداني.

الرجل العنكبوت يشارك في مظاهرات السودان (فيديو + صور)
RT
الرجل العنكبوت يشارك في مظاهرات السودان (فيديو + صور)
RT
الرجل العنكبوت يشارك في مظاهرات السودان (فيديو + صور)
RT

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا