الرجل العنكبوت يشارك في مظاهرات السودان (فيديو + صور)

شهدت مظاهرات أمس السبت في السودان، الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة، ظاهرة أثارت الانتباه وتناقلتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

حيث تعمد أحد المتظاهرين التنكر بلباس الرجل العنكبوت (سبايدر مان) والتجول في صفوف المتظاهرين رافعا العلم السوداني.

RT

RT

RT

المصدر: RT