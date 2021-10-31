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مركز المصالحة الروسي: رصد 9 عمليات قصف من مسلحي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

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مركز المصالحة الروسي: رصد 9 عمليات قصف من مسلحي
Reuters UMIT BEKTAS
مسلحون في إدلب -أرشيف-
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قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا 9 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال كوليت خلال مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 9 عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 4 في محافظة حلب و3 في محافظة إدلب وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية وأخرى في محافظة حماة".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات موالية لتركيا.

المصدر: "سبوتنيك"

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