البحرين تحبط بالتعاون مع السعودية تهريب حوالي 40 ألف حبة كبتاغون

أعلنت البحرين أنها وبالتعاون مع السعودية أحبطت عمليتي تهريب حوالي 40 ألف حبة كبتاغون.

وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، نجحت بالتنسيق مع شؤون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، في إحباط عمليتي تهريب طردين يحتويان على 39.070 حبة كبتاغون، التي تعد إحدى المواد المخدرة.

وأضافت أن شرطة مكافحة المخدرات البحرينية تلقت معلومات حول محاولتي تهريب عشرات الآلاف من حبوب الكبتاغون، حيث تم ضبط طردين واردين بمطار البحرين الدولي، وتم السماح بإرسالهما إلى السعودية، في سياق عملية التسليم المراقب، وهو ما أدى إلى إلقاء القبض على المعنيين باستلام الطردين في الرياض.

المصدر: "وكالة الأنباء البحرينية"