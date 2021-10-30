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وزير الري المصري يكشف حقيقة تصريحات نسبت إليه عن انهيار سد النهضة الإثيوبي

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وزير الري المصري يكشف حقيقة تصريحات نسبت إليه عن انهيار سد النهضة الإثيوبي
Reuters TIKSA NEGERI
سد النهضة الإثيوبي
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كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في مصر، حقيقة تصريحات نسبت إليه عن انهيار سد النهضة الإثيوبي، نافيا قوله إن السد سينهار.

وفي تصريح لقناة "النهار"، أوضح عبد العاطي: "قلت لو فيه احتمال انهيار واحد في المليون، ده بالنسبة لنا احتمال كبير، لا نهمله".

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وأضاف: "متخذ القرار عينه على كل المخاطر، ويضع أمامه الاحتمالات".

ولفت إلى أنه "في حال انهار السد فهناك 3 احتمالات إما تخزنها في السد العالي، وإذا كان بحيرة السد ممتلئة، الخيار الثاني مفيض توشكي، وإن لم يحتمل المفيض، فإن الخيار الثالث، فتح السد، وهنا يجب أن ينتبه متخذ القرار هل المجاري المائية تحتمل المياه، لأنها لو لم تحتملها ستؤدي للفيضان".

ولفت إلى أن "إزالة التعديات تعد من ضمن الإجراءات الاستباقية، لامتصاص الأزمة في حال انهيار السد".

المصدر: "ستوديو"

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